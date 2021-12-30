Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

07:15

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен

за рубежом видео Иван Лозовой Кристина Курума

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен. Но его могут заново провести уже летом следующего года. Работать над организацией турнира начнут в январе. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Чемпионат должен был идти прямо сейчас в Канаде, было сыграно несколько матчей, но турнир отменили из-за коронавируса. В частности, в российской команде заразились два игрока, они сейчас на карантине. Заболели также спортсмены из США и Чехии. В итоге в трех матчах командам присудили технические поражения, и турнир решили не продолжать.

В Китае ковид-диссидентов провели дорогой позора. Нарушителей антикоронавирусных мер переодели в защитные костюмы, а на шеи провинившимся повесили плакаты с именами и фотографиями. Такое публичное осуждение было отменено в стране больше 10 лет назад, однако власти решили обратиться к старой практике после того, как стало стремительно расти число заражений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать