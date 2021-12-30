Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен. Но его могут заново провести уже летом следующего года. Работать над организацией турнира начнут в январе. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Чемпионат должен был идти прямо сейчас в Канаде, было сыграно несколько матчей, но турнир отменили из-за коронавируса. В частности, в российской команде заразились два игрока, они сейчас на карантине. Заболели также спортсмены из США и Чехии. В итоге в трех матчах командам присудили технические поражения, и турнир решили не продолжать.

В Китае ковид-диссидентов провели дорогой позора. Нарушителей антикоронавирусных мер переодели в защитные костюмы, а на шеи провинившимся повесили плакаты с именами и фотографиями. Такое публичное осуждение было отменено в стране больше 10 лет назад, однако власти решили обратиться к старой практике после того, как стало стремительно расти число заражений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.