Морской порт Гаврио вошел в список самых красивых мест на планете

В рубрике "Мир нас дождется" телеканал Москва 24 показывает самые красивые и интересные места на планете в онлайн-режиме.

Морской порт Гаврио находится на греческом острове Андрос. Это небольшой курортный поселок. Однако место живописное, потому туристов здесь обычно много.

Кроме того, есть вся инфраструктура для отдыха: отели, таверны, рестораны и кафе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.