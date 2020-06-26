Очевидцы сообщили о прорыве реки Нищенки на востоке столицы

Прорыв реки Нищенки произошел на востоке столицы

Прорыв реки Нищенки произошел на востоке столицы, передает телеканал Москва 24.

Очевидцы сообщают о затопленных подходах к МЦК Нижегородская. Также в результате инцидента затруднено движение по Нижегородской улице в сторону центра.

Ранее три улицы оказались затоплены в Астрахани, где произошел прорыв тепловых сетей во время гидравлических испытаний. В ликвидации последствий задействовали шесть единиц специализированной техники предприятия.

В начале июня Москва-река вышла из берегов в результате сильных дождей. Ливни также затопили подмосковные дачные участки. В некоторых районах людей приходилось эвакуировать на лодках.