Китайским военным введут вакцину от коронавируса

Фото: ТАСС/AP
Использование вакцины от коронавируса COVID-19 в Китае было одобрено для военных. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Общие клинические результаты показывают, что вакцина Ad5-nCoV обладает потенциалом для предотвращения возникновения заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2", – объявили в компании-производителе CanSino Biologics.
Помимо специалистов этого предприятия, над разработкой препарата работали ученые Пекинского института биотехнологий и Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии.
Первая и вторая фаза клинических испытаний прошли успешно. Вакцина может появиться в продаже и массовом использовании не ранее получения одобрения от соответствующего департамента.
Ранее стало известно, что в пекинском районе Фэнтай из-за обнаружения коронавируса на местном оптовом рынке ввели режим военного положения. В столице КНР была выявлена новая вспышка COVID-19.
В Китае успешно протестировали два типа вакцин против COVID-19