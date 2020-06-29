Китайским военным введут вакцину от коронавируса

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Использование вакцины от коронавируса COVID-19 в Китае было одобрено для военных. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Общие клинические результаты показывают, что вакцина Ad5-nCoV обладает потенциалом для предотвращения возникновения заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2", – объявили в компании-производителе CanSino Biologics.

Помимо специалистов этого предприятия, над разработкой препарата работали ученые Пекинского института биотехнологий и Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии.

Первая и вторая фаза клинических испытаний прошли успешно. Вакцина может появиться в продаже и массовом использовании не ранее получения одобрения от соответствующего департамента.

Ранее стало известно, что в пекинском районе Фэнтай из-за обнаружения коронавируса на местном оптовом рынке ввели режим военного положения. В столице КНР была выявлена новая вспышка COVID-19.

