Названо любимое место отдыха Путина

Фото: kremlin.ru
Хакасия является любимым местом отдыха Владимира Путина, рассказала в эфире ИА "НСН" начальник отдела развития туризма Минэкономразвития республики Ольга Кузьмина.
"Конечно же, Хакасия – это любимое место отдыха нашего президента РФ. Мы этим очень гордимся и всегда очень ждем", – сказала Кузьмина, отметив, что регион является "археологической Меккой" и самой крупной сетью музеев под открытым небом.
"Очень много объектов федерального значения, которые имеют мировые масштабы. Хакасия – это сибирская Швейцария, здесь представлены практически все виды природы и рельефов, кроме, наверное, субтропиков", – отметила она.
В республике находится порядка 500 пресных, минеральных и лечебных озер, более 300 уже известных пещер и более 30 тысяч памятников культурного наследия, рассказала Кузьмина на пресс-конференции "Хакасия: Новые горизонты развития внутреннего туризма".
Республика вошла в список направлений нового проекта по поддержке туристического сектора в регионах, где туризм развивается медленно из-за высокой стоимости перелета. Старт чартерной полетной программы запланирован на 19 июля.
Ранее Ростуризм назвал стоимость новых пакетных туров по России. В частности, цена пакетного тура в Хакасию составит от 35 тысяч рублей за неделю на человека. Отправиться на Алтай можно будет по цене от 25 тысяч рублей на человека при условии недельного пребывания на отдыхе.
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