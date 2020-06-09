Названа стоимость летних пакетных туров по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ростуризм назвал стоимость новых пакетных туров по России. Так, комплексная цена путешествий начинается от 10 тысяч рублей за неделю отдыха на одного человека, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
По ее словам, этим летом планируется запустить новые доступные маршруты для россиян, помимо традиционных южных направлений.
"Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами и субъектами, для того чтобы сформировать интересные, доступные пакетные предложения для россиян", – приводит РИА Новости слова Догузовой.
Она также отметила, что в настоящий момент уже достигнута договоренность о запуске чартеров в Республику Бурятию, на озеро Байкал. Стоимость таких недельных туров будет начинаться от 30 тысяч рублей.
Помимо этого, известно, что цена пакетного тура в Хакасию составит от 35 тысяч рублей за неделю на человека. Также станет более доступным для россиян Алтай – отправиться туда можно будет по цене от 25 тысяч рублей на человека при условии недельного пребывания на отдыхе.
Ранее в Ростуризме выразили надежду на старт туристического сезона с 1 июля. Зарина Догузова отметила, что при этом необходимо соблюдать все меры безопасности и предосторожности.
Известно, что почти четверть жителей России планирует провести отпуск этим летом на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных склоняются к данному варианту. Большинство респондентов хотели бы отдохнуть в Крыму, также в лидерах – Краснодарский край, Алтай и Байкал.
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