Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель

10:10
Фото: kremlin.ru
Дональд Трамп во время засекреченных телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель позволял себе обидные высказывания, сообщают "Дни.ру".
По данным издания, об этом стало известно американским СМИ. Их источники рассказали, что американский лидер называл Меркель глупой и обвинял в том, что она находится под влиянием российских властей.
Источник отмечает, что Трамп нередко во время разговора с лидерами других стран не выбирает выражений и бывает слишком прямолинейным. В частности, президент США однажды унизил Терезу Мэй.
Как пишут СМИ, политик считал бывшего премьер-министра Великобритании дурой, называл ее бесхарактерным человеком, а также раскритиковал ее за Brexit, отношение к НАТО и иммиграции.
В свое время нападкам Трампа подверглись также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и австралийский политик Скотт Моррисон.
Как отмечает все тот же источник, американский лидер проявляет жесткость в отношении к слабым политикам, но показывает слабость с теми, с кем на самом деле нужно вести себя уверенно. К примеру, он теряется во время общения с Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Дональд Трамп поручил своим пиарщикам придумать новую кличку его главному конкуренту на выборах президента США в 2020 году Джо Байдену.
По мнению американского лидера, нынешнее прозвище Сонный Джо уже давно не работает на антирейтинг Байдена. Теперь Трамп хочет подобрать такое слово, которое бы закрепило в головах простых американцев образ Байдена как человека, страдающего шизофренией или старческим маразмом.
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