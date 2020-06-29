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Политика

16:18

Трамп приказал помощникам придумать новое прозвище для Джо Байдена

политика за рубежом

Фото: depositphotos/actionsports

Дональд Трамп поручил своим пиарщикам придумать новую кличку его главному конкуренту на выборах президента США в 2020 году Джо Байдену, сообщает "Экспресс газета".

По мнению американского лидера, нынешнее прозвище Сонный Джо уже давно не работает на антирейтинг Байдена. Теперь Трамп хочет подобрать такое слово, которое бы закрепило в головах простых американцев образ Байдена как человека, страдающего шизофренией или старческим маразмом.

Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября этого года. Сейчас рейтинг Байдена опережает Трампа больше чем на 10%.

Ранее Трамп рассказал о планах на случай поражения на выборах. По его словам, в этом случае он займется "другими вещами".

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