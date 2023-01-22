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Новости мира: секретные документы в доме Байдена и осуждение сожжения Корана

Новости мира: секретные документы в доме Байдена и осуждение сожжения Корана

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В Париже вспыхнули массовые беспорядки на митингах против пенсионной реформы

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Еще одну партию секретных документов нашли в доме Джо Байдена. Материалы обнаружили следователи, когда проводили обыск. Часть их относится к периоду работы в сенате, еще часть – ко времени пребывания на посту вице-президента.

Министерства иностранных дел Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов резко осудили сожжение корана, которое в Стокгольме провел датский политик со шведским паспортом Расмус Палудан. Причем разрешение ему выдали власти страны.

Больше 150 тысяч человек собрал марш против пенсионной реформы в Париже. Такое число дают организаторы. Участники скандировали лозунги против повышения пенсионного возраста до 64 лет.

В Израиле протестуют против судебной реформы. Митинги проходят уже третью неделю. В этот раз на улицы Тель-Авива вышли 130 тысяч человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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