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17 апреля, 21:30

В мире

Новости мира: Израиль усиливает военные действия в секторе Газа

Новости мира: Израиль усиливает военные действия в секторе Газа

Видео с толпой туристов в аэропорту Дубая попало в Сеть

Годовая норма осадков выпала в Дубае

Новости мира: вулкан Руанг проснулся в Индонезии

В АТОР и Минэкономразвития прокомментировали ситуацию с авиарейсами из Дубая

Минэкономразвития сообщило, что в ОАЭ находятся около 2 тыс туристов из России

В АТОР сообщили, что ситуация с рейсами из Дубая в Москву нормализуется в течение суток

Новости мира: Павел Дуров заявил о давлении со стороны Apple и Googlе

В Генконсульстве РФ в Дубае призвали граждан не посещать ведомство в непогоду

Авиарейсы из Дубая в Москву перенесли из-за сильных ливней

Израиль усиливает военные действия в секторе Газа. По словам очевидцев, бомбардировки израильской армии по интенсивности возвращаются к декабрю прошлого года. На видео последствия ударов по жилым кварталам в лагере палестинских беженцев Нусейрат.

В Тбилиси нарастает массовый протест против законопроекта об иноагентах. Документ сейчас рассматривают в парламенте. У его здания собрались несколько тысяч человек. Митингующие развернули сцену. Рядом дежурят наряды полиции и спецтехника с водометами.

Первая в мире авиакомпания для собак открылась в США. Идея пришла владельцам крупного американского производителя товаров для животных. Самолеты Bark Air будут летать между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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