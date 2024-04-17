Новости мира: Израиль усиливает военные действия в секторе Газа

Израиль усиливает военные действия в секторе Газа. По словам очевидцев, бомбардировки израильской армии по интенсивности возвращаются к декабрю прошлого года. На видео последствия ударов по жилым кварталам в лагере палестинских беженцев Нусейрат.

В Тбилиси нарастает массовый протест против законопроекта об иноагентах. Документ сейчас рассматривают в парламенте. У его здания собрались несколько тысяч человек. Митингующие развернули сцену. Рядом дежурят наряды полиции и спецтехника с водометами.

Первая в мире авиакомпания для собак открылась в США. Идея пришла владельцам крупного американского производителя товаров для животных. Самолеты Bark Air будут летать между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном.

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