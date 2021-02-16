Турция и Греция утопают в снегу

Турцию завалило снегом. В Стамбуле отменили занятия в школах. Остановилось паромное сообщение через Босфор. Не проехать и на автомобиле. Такой снегопад в Турции может продлиться пять дней.

В Греции тоже непросто. Афины утонули в снегу за считанные часы. Снега столько, что оборвало провода в нескольких районах и пригородах. Нет электричества, люди замерзают в своих домах. Так как Центрального отопления в Греции нет, они пользовались электрическими обогревателями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.