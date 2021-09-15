В Нью-Йорке прошел бал Met Gala 2021. В прошлом году благотворительный бал отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому в этом к мероприятию готовились с особенным трепетом.

Подробнее о том, как прошел Met Gala 2021, – в эфире телеканала Москва 24.