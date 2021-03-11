В мире выявили более 118,5 миллиона случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирусом в мире заболели более 118,5 миллиона человек. Активных случаев, то есть тех, кто болеет на данный момент – почти 22 миллиона.

В Европе тем временем столкнулись с новыми волнами и штаммами вируса. В Нидерландах комендантский час продлили до 31 марта. Минздрав Финляндии рекомендует правительству на 3 недели ограничить передвижения граждан, чтобы выходить из дома можно было только в случае крайней необходимости.

А Италия поднялась на вторую строчку европейского антирейтинга смертности из-за коронавируса, на первом месте остается Великобритания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.