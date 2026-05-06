Власти Канарских островов отказались принимать круизный лайнер со вспышкой хантавируса

Круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, столкнулся с трудностями в поиске порта для высадки пассажиров. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде.

ВОЗ и Евросоюз попросили Испанию разрешить лайнеру причалить на Канарских островах. Центральное правительство Испании дало согласие, но президент Канарских островов Фернандо Клавихо выступил против этого решения. Он заявил, что отсутствуют технические гарантии безопасности.


