В Дубае ликвидировали минимальный порог инвестиций в недвижимость. Об этом сообщили в Земельном департаменте Дубая. Если человек – единственный владелец недвижимости – он может подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года.

Однако если собственников больше, то минимальный размер доли составляет не менее 100 тысяч долларов. Ранее, чтобы получить вид на жительство, нужно было приобрести жилье стоимостью не менее 200 тысяч долларов.

