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Путин подписал закон о регулировании работы такси

Путин подписал закон о регулировании работы такси

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Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать в такси водителям с более чем тремя неоплаченными штрафами. Документ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Госдума приняла закон, регулирующий перевозку пассажиров и багажа в такси. Согласно документу, деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси проводится на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, индивидуальному предпринимателю или физлицу и подтверждаемого записью в региональном реестре перевозчиков легковым такси.

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