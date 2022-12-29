Путин подписал закон о регулировании работы такси

Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать в такси водителям с более чем тремя неоплаченными штрафами. Документ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Госдума приняла закон, регулирующий перевозку пассажиров и багажа в такси. Согласно документу, деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси проводится на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, индивидуальному предпринимателю или физлицу и подтверждаемого записью в региональном реестре перевозчиков легковым такси.