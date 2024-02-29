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29 февраля, 17:30

Технологии

Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта

Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта

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Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Чтобы обеспечить прорыв в экономике и социальной сфере, необходимо усилить работы в области искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что указ об обновленной стратегии развития в этой сфере уже подписан.

Глава государства также поставил задачу создать цифровые платформы в рамках нового нацпроекта "Экономика данных". Одна из них, по словам главы государства, позволит создавать эффективные сервисы для здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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