29 февраля, 17:30Технологии
Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта
Чтобы обеспечить прорыв в экономике и социальной сфере, необходимо усилить работы в области искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что указ об обновленной стратегии развития в этой сфере уже подписан.
Глава государства также поставил задачу создать цифровые платформы в рамках нового нацпроекта "Экономика данных". Одна из них, по словам главы государства, позволит создавать эффективные сервисы для здравоохранения.
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