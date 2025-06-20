Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства затронет вопросы развития экономики и международного сотрудничества, а также адаптации к вызовам многополярного мира.

В 2025 году форум собрал около 20 тысяч участников из 140 стран. Программа включает более 200 мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками – расширение торговли с дружественными странами, диверсификация экономики, социальные трансформации, экологическая повестка и развитие технологий.

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