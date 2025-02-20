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20 февраля, 19:45

Политика

Путин заявил о роли России в освобождении Александра Труфанова

Путин заявил о роли России в освобождении Александра Труфанова

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Дмитрий Песков заявил о разногласиях между Киевом и Вашингтоном

Песков прокомментировал подготовку встречи Путина и Трампа

Путин поблагодарил власти Саудовской Аравии за организацию переговоров России и США

Путин заявил, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США

Владимир Путин получил доклад о российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Песков заявил, что на подготовку встречи Путина и Трампа потребуется время

Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество

Путин поручил выплачивать жителям приграничья Курской области по 65 тыс рублей ежемесячно

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию и доброй воле ХАМАС. Об этом заявил Владимир Путин.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета российского флага в День защитника Отечества. Посетители аттракциона получат ленточки-триколоры в подарок. Об этом сообщается в телеграм-канале колеса обозрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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