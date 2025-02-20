20 февраля, 19:45Политика
Путин заявил о роли России в освобождении Александра Труфанова
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию и доброй воле ХАМАС. Об этом заявил Владимир Путин.
Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета российского флага в День защитника Отечества. Посетители аттракциона получат ленточки-триколоры в подарок. Об этом сообщается в телеграм-канале колеса обозрения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.