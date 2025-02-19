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Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от решения Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Возможных участников переговоров от Украины он называть не стал, отметив, что Киев сам должен принимать решение о том, кого отправить. Представитель Кремля выразил надежду, что украинский президент Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта. Как заявил Песков, Россия и США в этом вопросе проявили политическую волю, в то время как глава киевского режима делает достаточно противоречивые заявления.

Тем временем в Кремле рассказали, когда Путин объявит переговорщика от России по украинскому вопросу. По словам Пескова, это произойдет после того, как свой выбор сделают США. Имя российского представителя будет зависеть от того, кто будет выбран с американской стороны.

Ранее сопредседатель фракции по Украине в палате представителей США Джейк Охинклосс высказал мнение, что Россия выиграла первый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам конгрессмена, российской стороне удалось достичь нормализации двусторонних дипломатических отношений без участия Украины и НАТО в переговорном процессе.