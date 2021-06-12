Песков прокомментировал продление выходных в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с продлением выходных в Москве до 19 июня.

По его словам, аналогичных решений по федеральному уровню в настоящее время нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.