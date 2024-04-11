Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине

Владимир Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для продолжения консультаций по Украине.

Во время встречи с Александром Лукашенко глава российского государства отметил, что Киев отказался от переговоров с Москвой в надежде одержать победу. Также президент РФ высказался по поводу конференции в Швейцарии по урегулированию, которая запланирована на конец июня.

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