Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 23:30

Политика

Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине

Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине

Песков: ситуация с паводками требует напряженной работы местных властей

Путин поручил главе МВД обеспечить охрану правопорядка в зонах паводков

Путин заявил, что главная цель теракта в "Крокусе" – нанесение ущерба единству РФ

Мишустин заявил, что в России есть все возможности для развития электротранспорта

Мишустин заявил, что в РФ удалось стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо

Ограничения против РФ превышают все вместе взятые санкции против других стран – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин сообщил об анализе действий служб и организаций, отвечавших за "Крокус Сити Холл"

Владимир Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для продолжения консультаций по Украине.

Во время встречи с Александром Лукашенко глава российского государства отметил, что Киев отказался от переговоров с Москвой в надежде одержать победу. Также президент РФ высказался по поводу конференции в Швейцарии по урегулированию, которая запланирована на конец июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика