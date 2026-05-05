05 мая, 11:45Политика
Минобороны РФ объявило перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы
Минобороны России в соответствии с решением Владимира Путина объявило перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру.
Однако, учитывая угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая, которые прозвучали от властей Украины ранее, вооруженными силами предприняты меры для обеспечения безопасности.
В случае атаки со стороны ВСУ Минобороны России предупредило, что нанесут ответный массированный ракетный удар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.