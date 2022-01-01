Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Он напомнил, что в 2021 году Россия столкнулась с колоссальными вызовами, однако страна научилась жить в этих условиях и решать сложные задачи.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. <...> Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", – сказал президент.

Глава государства отметил, что всех россиян объединяют надежды на перемены. По его словам, основная задача властей – повышение благосостояния граждан. Именно это делает страну сильнее, объяснил он.

Путин отметил, что экономику России в 2021 году удалось восстановить в короткие сроки и сейчас страна, несмотря на некоторые неразрешенные проблемы, переходит к реализации стратегических задач развития. Страна, подчеркнул он, преодолела минувший год достойно.

"Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий", – сказал президент.

Отдельно Путин поздравил всех тех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": в их числе военные, медики, водители и представители других профессий.

