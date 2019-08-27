Актуальные новости России и мира за 27 августа

Астронавт Лука Пармитано сделал снимки с орбиты МКС, на которых видны пожары в Амазонии. Больше других из стран региона пострадала Бразилия. С начала года там выгорело почти два миллиона гектаров лесов. Проблему даже обсудили на саммите G7. Там готовы выделить на спасение лесов 20 миллионов евро. Уберечь от стихии коренные народы Амазонии призвал и американский актер Леонардо Ди Каприо.

На севере Турции в городе Терме обрушился автомобильный мост. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мост буквально уходит из-под ног людей. Также в провал скатывается легковой автомобиль. В результате в больнице оказались двое пешеходов. Обрушение связывают с сильными дождями в регионе. Предполагают, что вода подмыла опоры моста.

Также из-за сильных проливных дождей в Приморье сходят сели. Во Владивостоке на улице Ладыгина прямо на автодорогу обрушился грунт с камнями и деревьями. В социальных сетях пишут о подобных случаях в других районах города. При этом синоптики обещают новые ливни в Приморском крае, из-за которых вода в реках может выйти из берегов. Тогда в зоне подтопления окажутся тысячи людей.