Выставка схем метро открылась на станции "Выставочная"

Первую карту метро можно увидеть на крупнейшей экспозиции в столичной подземке. Она была разработана в 1902 году. На станции "Выставочная" разместили схемы разных лет.

В экспозиции представлены экспонаты из фондов музея метро и частных коллекций. Есть вагонные и пассажирские путеводители по подземке, полиграфическая и сувенирная продукция с использованием схемы метро, и даже служебные и перспективные карты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.