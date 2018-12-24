Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря 2018, 17:45

Культура

Выставка схем метро открылась на станции "Выставочная"

Выставка схем метро открылась на станции "Выставочная"

Собянин рассказал, что в Новом Манеже можно увидеть дирижерскую палочку Чайковского

Воздух из "Союза" утекал сквозь просверленное изнутри отверстие

Трое приезжих украли продукты из магазина и напали на охранника

"Торги Москвы": как стать победителем на городском аукционе

Россияне не отказываются от новогодних туров в Барселону

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости

31 декабря ГМИИ имени Пушкина будет работать бесплатно

Собянин сообщил, что в ТиНАО построили детский сад на 200 мест

"Москва и мир": снос пятиэтажек и индонезийская трагедия

Первую карту метро можно увидеть на крупнейшей экспозиции в столичной подземке. Она была разработана в 1902 году. На станции "Выставочная" разместили схемы разных лет.

В экспозиции представлены экспонаты из фондов музея метро и частных коллекций. Есть вагонные и пассажирские путеводители по подземке, полиграфическая и сувенирная продукция с использованием схемы метро, и даже служебные и перспективные карты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео культура метро выставки Вероника Иващенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика