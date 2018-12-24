Собянин рассказал о выставке к юбилею Музея Большого театра

Сергей Собянин пригласил москвичей на выставку к юбилею музея Большого театра. О самых интересных экспонатах мэр рассказал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин напомнил, что выставка к 100-летию театрального музея проходит в Новом Манеже. "Представлены уникальные экспонаты, такие как веер Анны Павловой и дирижерская палочка Петра Чайковского", – отметил мэр. Он также упомянул "эскизы костюмов, декораций, вещи и фото выдающихся артистов".
Собянин рассказал, что в Новом Манеже можно увидеть дирижерскую палочку Чайковского
Кроме того, 24 декабря в центре столицы открыли музей-квартиру Солженицына. Новая экспозиция в квартире на Тверской улице, где писатель был арестован 12 февраля 1974 года, познакомит посетителей с биографией и творчеством Солженицына.
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