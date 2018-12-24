Собянин рассказал о выставке к юбилею Музея Большого театра

Фото: Агентство Москва/Сергей Киселев

Сергей Собянин пригласил москвичей на выставку к юбилею музея Большого театра. О самых интересных экспонатах мэр рассказал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что выставка к 100-летию театрального музея проходит в Новом Манеже. "Представлены уникальные экспонаты, такие как веер Анны Павловой и дирижерская палочка Петра Чайковского", – отметил мэр. Он также упомянул "эскизы костюмов, декораций, вещи и фото выдающихся артистов".



Собянин рассказал, что в Новом Манеже можно увидеть дирижерскую палочку Чайковского

Кроме того, 24 декабря в центре столицы открыли музей-квартиру Солженицына. Новая экспозиция в квартире на Тверской улице, где писатель был арестован 12 февраля 1974 года, познакомит посетителей с биографией и творчеством Солженицына.