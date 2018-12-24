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14:21

Штрафы за превышение скорости на 20 км/ч хотят увеличить

транспорт авто

14:21

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пересмотреть низкий размер штрафов для водителей, превысивших скорости свыше 20 километров в час, призвал глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, их следует увеличить, передает радиостанция "Милицейская волна".

Черников напомнил, что превышение от 20 до 40 километров в час считается одним из самых массовых нарушений ПДД. Всему виной, по его мнению, низкий размер штрафов: водители просто не ощущают своей ответственности. "Это 500 рублей штраф, а если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей", – отметил глава ГИБДД.

При этом последствия ДТП, случившихся из-за таких нарушений, нередко бывают тяжелыми. Черников подчеркнул, что решение о возможном понижении порога превышения скорости будет принято только после стандартизации дорог страны.

"Пока не будут нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения нельзя", – сказал Черников.

Ранее стало известно, что московских водителей начнут штрафовать за выезд на "вафельную" разметку. Нарушение будут отслеживать с помощью камер. Сейчас формируется перечень дорог, на которые такую разметку нанесут в следующем году.

транспорт авто

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