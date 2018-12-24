Штрафы за превышение скорости на 20 км/ч хотят увеличить

Пересмотреть низкий размер штрафов для водителей, превысивших скорости свыше 20 километров в час, призвал глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, их следует увеличить, передает радиостанция "Милицейская волна".
Черников напомнил, что превышение от 20 до 40 километров в час считается одним из самых массовых нарушений ПДД. Всему виной, по его мнению, низкий размер штрафов: водители просто не ощущают своей ответственности. "Это 500 рублей штраф, а если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей", – отметил глава ГИБДД.
При этом последствия ДТП, случившихся из-за таких нарушений, нередко бывают тяжелыми. Черников подчеркнул, что решение о возможном понижении порога превышения скорости будет принято только после стандартизации дорог страны.
"Пока не будут нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения нельзя", – сказал Черников.
Ранее стало известно, что московских водителей начнут штрафовать за выезд на "вафельную" разметку. Нарушение будут отслеживать с помощью камер. Сейчас формируется перечень дорог, на которые такую разметку нанесут в следующем году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.