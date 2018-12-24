Россияне не будут отказываться от туров в Барселону

Туроператоры не ждут отказов россиян от поездок в Барселону на новогодние праздники, несмотря на предупреждение Госдепа США о возможных терактах в городе, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
"Полагаю, предупреждение Госдепа не произведет впечатления на россиян – они и на предостережения наших ведомств обычно не реагируют", – цитирует ее "Интерфакс".
По словам Тюриной, Барселона значится в числе лидеров спроса на вылеты с 28 декабря по 6 января. Она считает, что туристы не будут отказываться от купленных путевок из-за гипотетической опасности, тем более им придется заплатить штраф за аннуляцию тура.
Ранее сообщалось, что полиция Каталонии ищет мужчину, который мог планировать атаку в Барселоне во время праздничных каникул. По данным стражей порядка, подозреваемый является марокканским подданным. О существующей угрозе предупреждены все службы города. В местах массового скопления людей, включая туристическую улицу Рамбла и храм Саграда Фамилия, собираются усилить меры безопасности. Особое внимание полицейские уделят крупногабаритным транспортным средствам.
СМИ приводят инициалы вероятного злоумышленника – Б. Л. Ему 30 лет, и он обладает удостоверением для вождения автобусов. В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.
В августе прошлого года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Затем полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить аналогичный теракт, жертвами атак стали 16 человек.
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