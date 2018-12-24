Подозреваемого в подготовке атаки в Барселоне ищет полиция

Фото: АР/Emilio Morenatti

Полиция Каталонии ищет мужчину, который мог планировать атаку в Барселоне во время праздничных каникул. Об этом сообщает газета El Mundo.

По данным стражей порядка, подозреваемый является марокканским подданным. О существующей угрозе предупреждены все службы города. В местах массового скопления людей, включая туристическую улицу Рамбла и храм Саграда Фамилия, собираются усилить меры безопасности. Особое внимание полицейские уделят крупногабаритным транспортным средствам.

СМИ приводят инициалы вероятного злоумышленника – Б. Л. Ему 30 лет, и он обладает удостоверением для вождения автобусов.

В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.

В августе прошлого года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Затем полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить аналогичный теракт, жертвами атак стали 16 человек.