Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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20 мая 2019, 09:15

Спорт

Российские гимнастки прибыли в аэропорт Шереметьево

Российские гимнастки прибыли в аэропорт Шереметьево

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Гимнастки сборной России, которые досрочно выиграли Чемпионат Европы в Баку, вернулись в Москву. В Шереметьеве их встречали поклонники с цветами.

В неофициальном медальном зачете наша сборная на первом месте. Причем у взрослых спортсменов все высшие личные награды поделили между собой сестры Аверины. Дина взяла "золото" в упражнениях с обручем и лентой, а Арина лучше всех выступила с мячом и булавами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео спорт Иван Лозовой
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