Российские гимнастки прибыли в аэропорт Шереметьево

Гимнастки сборной России, которые досрочно выиграли Чемпионат Европы в Баку, вернулись в Москву. В Шереметьеве их встречали поклонники с цветами.

В неофициальном медальном зачете наша сборная на первом месте. Причем у взрослых спортсменов все высшие личные награды поделили между собой сестры Аверины. Дина взяла "золото" в упражнениях с обручем и лентой, а Арина лучше всех выступила с мячом и булавами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.