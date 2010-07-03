Авиадебошира доставили в полицию на кресле-каталке

В столичном аэропорту Домодедово сотрудники полиции посадили дебошира в кресло-каталку, чтобы доставить его в дежурную часть, сообщила Агентству "Москва" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть ЛУ МВД РФ поступило сообщение, что в самолете, который выполняет рейс Симферополь – Москва, находится нетрезвый пассажир, нарушающий общественный порядок на борту.

"Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ", – сообщила Волк.

В данный момент правонарушитель находится под стражей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал пассажира рейса Новосибирск − Москва, который устроил пьяный дебош на борту и напал на экипаж лайнера. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте продолжают расследовать уголовное дело в отношении 36-летнего авиадебошира. Мужчина совершил хулиганские действия на борту самолета, а затем оскорбил сотрудника правоохранительных органов.