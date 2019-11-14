Едкий запах с промзоны "Очаково" ощущали жители четырех соседних районов

В промзоне "Очаково" ликвидируют нелегальный полигон, который несколько лет мучал местных жителей. Мусор вывозят "КамАЗами". Люди уверены, несколько дней назад на этой промзоне сжигали отходы.

Едкий запах, по словам жителей, больше всего ощущался в августе и сентябре. Его чувствовали жители не только Очаково-Матвеевского, но и Фили-Давыдково, Тропарево-Никулино и Можайского районов. Тогда превышение уровня вредных веществ специалисты фиксировали неоднократно.

Какая экологическая ситуации в промзоне на данный момент? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.