Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 ноября 2019, 20:30

Едкий запах с промзоны "Очаково" ощущали жители четырех соседних районов

Едкий запах с промзоны "Очаково" ощущали жители четырех соседних районов

Лаборатория МЧС замеряет уровень вредных примесей воздуха рядом с Ленинградским вокзалом

"Специальный репортаж": "смертельный быт"

"Рейд": дежурство с экипажем ППС ВАО

Что изменится после реконструкции участка Волоколамского шоссе

"Сеть": челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова стал мемом

Очевидцы рассказали о начале пожара у Ленинградского вокзала

"Спорная территория": "отрезали путь"

"Москва и мир": ферма в мегаполисе и новый закон

"Москва и мир": поезда "Москва" и причины катастрофы

В промзоне "Очаково" ликвидируют нелегальный полигон, который несколько лет мучал местных жителей. Мусор вывозят "КамАЗами". Люди уверены, несколько дней назад на этой промзоне сжигали отходы.

Едкий запах, по словам жителей, больше всего ощущался в августе и сентябре. Его чувствовали жители не только Очаково-Матвеевского, но и Фили-Давыдково, Тропарево-Никулино и Можайского районов. Тогда превышение уровня вредных веществ специалисты фиксировали неоднократно.

Какая экологическая ситуации в промзоне на данный момент? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
видео экология Станислав Кулик Каролина Гречишникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика