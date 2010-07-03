Завершено расследование крушения Boeing в 2013 году в Казани

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Следственный комитет (СК) завершил расследование крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек, говорится в сообщении на сайте СК.

Следователи установили, что за авиакатастрофу ответственны пилоты Рустем Салихов и Виктор Гуцул.

Авиакатастрофа в международном аэропорту Казани произошла вечером 17 ноября 2013 года. При заходе на посадку разбился самолет Boeing 737, летевший из аэропорта Домодедово. Жертвами крушения стали 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". При этом за день потерпевший крушение борт совершил несколько рейсов в Ереван и в Сочи.

По данным следствия, 17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс Москва – Казань, "при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял".

"В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у Салихова не было достаточных навыков пилотирования, а допущен до полета он был по фиктивным документам.

"Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя гендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан", направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что уголовное дело в отношении Салихова и Гуцула прекращено в связи с их смертью.

После произошедшего в Международном авиационном комитете сообщили, что ожидают от Росавиации оповещения российских авиакомпаний о необходимости доработки системы безопасности самолетов Boeing 737. В комитете отметили, что российская служба бездействует и тем самым создает риск для 20 миллионов пассажиров, которые пользуются услугами небезопасных самолетов.

