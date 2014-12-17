Генпрокуратура выявила нарушения в Росавиации при подготовке пилотов

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Генеральная прокуратура нашла системные нарушения в работе Росавиации, сообщает ТАСС.

По словам главы надзорного ведомства Юрия Чайки, нарушения были найдены в сфере подготовки пилотов, их лицензирования и проверки знаний.

Генпрокурор отметил, что у большинства авиационных учебных центров нет необходимого оборудования, а 40% из них готовили персонал без лицензии.

Также в ходе проверки было выявлено, что в этом году были сорваны сроки реконструкции половины аэропортов, а больше половины закупленного оборудования не используется из-за неготовности площадок.

Росавиация, в свою очередь, отметила, что все недостатки были устранены в ходе проверки.

Ранее Следственный комитет, проводя проверку по делу об авиакатастрофе в Казани, заявил, что многие российские пилоты коммерческих авиалиний получили фальшивые дипломы. "Липовые" корочки у пилотов связаны с тем, что в негосударственных учебных центрах они практически не проходят подготовку.

По этому делу СК также проводил в Росавиации обыск.