МАК обвинил Росавиацию в бездействии и создании угрозы для пассажиров

Международный авиационный комитет ожидает, что Росавиация оповестит российские авиакомпании о необходимости доработки системы безопасности самолетов Boeing 737. Накануне они были лишены сертификатов, сообщает "Интерфакс".

В комитете отметили, что российская служба бездействует и тем самым создает риск для 20 миллионов пассажиров, которые пользуются услугами небезопасных самолетов.

Ожидается, что Росавиация сделает оповещение на совещании, которое состоится сегодня.

Решение МАК было принято по итогам расследования авиакатастрофы в Казани. Самолет упал из-за отказа рулей высоты.

По мнению МАК, Росавиация и Федеральная авиационная администрация США совместно решат, безопасно ли в дальнейшем эксплуатировать самолеты Boieng-737

Напомним, авиакатастрофа в международном аэропорту Казани произошла вечером 17 ноября 2013 года. При заходе на посадку разбился самолет Boeing 737, летевший из аэропорта Домодедово. Жертвами крушения стали 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

При этом за день потерпевший крушение борт совершил несколько рейсов в Ереван и в Сочи.