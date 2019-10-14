Пес повторил на полу прыжки на батуте

Пес рассмешил свою хозяйку. Он увидел ролик по телевизору, где собака прыгает на батуте, и тут же на полу стал повторять ее движения. Получалось довольно смешно.

По виду собаки было видно, что она счастлива, как будто и правда напрыгалась на батуте.

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