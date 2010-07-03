Через mos.ru и "Госуслуги Москвы" с начала года совершено 5 млн платежей

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С начала года жители столицы воспользовались порталом mos.ru и приложением "Госуслуги Москвы" для оплаты различных услуг более пяти миллионов раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказали в департаменте информационных технологий Москвы, чаще всего горожане оплачивают коммунальные, образовательные услуги и штрафы.
"Время, когда нужно было стоять в очередях на почте или в банках, чтобы оплатить различные услуги, ушло в прошлое. Для оплаты счетов горожане все больше пользуются порталом mos.ru и мобильным приложением "Госуслуги Москвы", – отмечается в сообщении.
С января число платежей за ЖКУ превысило два миллиона, причем более 1,6 миллиона из них совершили через mos.ru. Еще одна популярная услуга – пополнение лицевого счета ребенка для оплаты питания в школах. В этом году совершено свыше 1,2 миллиона таких платежей. Еще 930 тысяч операций относятся к оплате других образовательных и культурно-досуговых услуг.
Аналитики подсчитали, что если раньше на оплату счетов за ЖКУ, связи и других услуг в отделениях банков или через банкомат уходила в среднем 50 минут в месяц, то сегодня на оплату услуг онлайн жители столицы тратят всего три минуты в месяц.
С октября оплатить все государственные услуги на портале mos.ru теперь можно в один клик. Поможет в этом единый сервис "Мои платежи". Оплатить разом можно взносы за детский сад, квитанции за жилищно-коммунальные услуги и транспортные штрафы, а также практически все государственные и муниципальные услуги, в том числе коммерческие: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения.
Кроме того, на сервисе отображаются все неоплаченные счета пользователя, поэтому тратить время на их поиск больше не придется. В то же время все виды платных услуг в сервисе теперь отсортированы по категориям "Образование, культура", "Жилье, ЖКУ, двор", "Транспорт", "Спорт", "Документы", "Штрафы, пени, неустойки", "Органы власти" и другим.
Чтобы воспользоваться сервисом "Мои платежи", надо авторизоваться на сайте mos.ru и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Для оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.
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