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12 июля 2019, 13:45

Десятки "мертвых душ" обнаружили среди подписей в поддержку претендентов в Мосгордуму

Десятки "мертвых душ" обнаружили среди подписей в поддержку претендентов в Мосгордуму

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Явка студентов на первом публичном тестировании системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%.

Сегодня были подведены предварительные итоги подписной кампании независимых кандидатов в столичный парламент седьмого созыва.

"Члены участковых избирательных комиссий передали мне заметки по примерно 300 записям в подписных листах. Около 100 из этих 300 подписантов, которые мы рассматривали, это действительно реальные люди. Причем, я отмечу, мы не знаем, подписывали ли они в реальности какие-то документы или нет. Но они точно существуют, по крайней мере, мы можем это утверждать. Дальше начинается самое интересное: оставшиеся 100-150 подписантов совершенно точно имеют несуществующие паспортные данные. А около 50 из 300, взятых методом случайной выборки, просто умерли в буквальном смысле этого слова", – заявил член Общественной палаты России Илья Ремесло.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В этот раз впервые в России будет проведен эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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