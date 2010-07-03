Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
"Электронная явка составила 69,8%, более половины всех проголосовавших сделали это с 11 до 13 часов, в основном со смартфонов. Проблемы при голосовании возникли у 1,7% голосовавших и были связаны с потерей связи на мобильном телефоне", – говорится в сообщении.
Всего в тестировании принимали участие более 1,2 тысячи студентов.
Эксперимент по выбору лучшего председателя студенческого совета проходил в рамках первого открытого тестирования системы электронных выборов – для выявления проблем и ошибок.
"Например, в ходе тестирования одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали. Оставшиеся 25% проголосовали до окончания голосования в 20:00, так и не узнав, что был какой-то сбой", – говорится в сообщении департамента.
При этом отмечается, что все голоса сохранились в блокчейн и после 20:00 успешно расшифрованы.
Также неполадки выявили в сетевых настройках, так как система впервые работала более 12 часов.
Ранее замглавы департамента Артем Костырко сообщил, что участники эксперимента по электронному голосованию на выборах в МГД смогут увидеть учет своего бюллетеня онлайн.
Он пояснил, что при электронном голосовании каждый может стать его "наблюдателем и гарантом безопасности".
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
В столице был создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Он проконтролирует ход экспериментального электронного голосования на трех участках, выбранных москвичами на портале "Активный гражданин", – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет онлайн на портале госуслуг. Заранее подав заявку, избиратель 8 сентября получит доступ к электронному бюллетеню в личном кабинете.
По состоянию на 10 июля, Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты Мосгордумы 130 человек.
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