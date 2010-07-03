Новые автоматы по продаже билетов появились в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые автоматы по продаже билетов установили на 15 остановках общественного транспорта в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новые автоматы по продаже билетов отличаются небольшим размером по сравнению с другим типом таких устройств. Они не занимают много места на остановке общественного транспорта, но при этом удобны и функциональны", –рассказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Современные автоматы появились в районах Солнцево, Орехово-Борисово, Северное, Зябликово, Метрогородок. Аппараты показывают время прибытия транспорта, который курсирует через данную остановку.

Терминалы позволяют не только купить билеты, но и пополнить карту "Тройка" и социальные карты школьника и студента. Оплатить услуги можно наличными или картой. Доступна и оплата с помощью смартфона. Кроме того, в автоматах установлена функция активизации удаленного платежа.

Для удобства иностранных гостей столицы разработан интерфейс на шести языках, помимо русского: на английском, китайском, французском, итальянском, испанском и немецком. Такие устройства работают на общественных остановках в круглосуточном режиме.

Сейчас в Москве установлены около 180 билетных автоматов. Они расположены возле метро, вузов, торговых центров, а также наиболее популярных у москвичей общественных остановках.

