Новыми билетными автоматами пользуется каждый девятый пассажир метро

Проезд в столичном метро можно оплатить через 570 новых автоматов. По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, аппаратами пользуется каждый девятый пассажир подземки, передает Агентство "Москва".
Установка обновленный автоматов уже завершена. Их главное отличие от прежних устройств в том, что они позволяют купить карту "Тройка", записав на нее все типы билетов. Там же можно приобрести билеты "Единый" и пополнить социальные карты.
Автоматы помогают пассажирам экономить время в часы пик. В рабочие дни в них покупают билеты более 100 тысяч раз в сутки.
Впервые устройства появились в подземке осенью 2018 года. Оплатить услуги в автоматах можно наличными и банковскими картами. К тому же они принимают новые купюры номиналом 200 и две тысячи рублей.
Школьники, студенты и ординаторы могут пополнять социальные карты через приложение "Метро Москвы". Новую функцию уже оценили свыше пяти тысяч учащихся.
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