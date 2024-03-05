Певец Родион Газманов поздравил москвичек с 8 марта

Вместе с экипажами ДПС певец Родион Газманов поздравил москвичек с наступающим 8 марта. Правоохранители вместе с артистом останавливали девушек, которые ехали за рулем автомобиля, для вручения цветов. Порадовали и представительниц прекрасного пола, путешествовавших пешком.

Поздравляют горожанок с Международным женским днем и спасатели. Праздничная акция проходит на станции "Площадь трех вокзалов" Московского центрального диаметра. Там играет показательный оркестр МЧС России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.