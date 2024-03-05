Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 14:15

Общество

Певец Родион Газманов поздравил москвичек с 8 марта

Певец Родион Газманов поздравил москвичек с 8 марта

В Москве подвели итоги работы БКЛ за год

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 2

Обновление сталинской высотки стартовало на Кудринской площади

Более 17 миллионов цветов вырастили в Подмосковье к 8 марта

"Мой район. Новости": амбулаторный корпус Морозовской больницы отреставрируют

"Торги Москвы": как арендовать помещения под детский сад или школу

"Доктор 24": как вылечить горло с помощью полоскания

"Это Москва. Бизнес": как рождается дизайн городской инфраструктуры

Новости мира: польские фермеры запечатали соломой офисы политических партий

Вместе с экипажами ДПС певец Родион Газманов поздравил москвичек с наступающим 8 марта. Правоохранители вместе с артистом останавливали девушек, которые ехали за рулем автомобиля, для вручения цветов. Порадовали и представительниц прекрасного пола, путешествовавших пешком.

Поздравляют горожанок с Международным женским днем и спасатели. Праздничная акция проходит на станции "Площадь трех вокзалов" Московского центрального диаметра. Там играет показательный оркестр МЧС России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
видеоСтанислав КуликАлина Гилеваобществопраздники
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика