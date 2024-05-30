Актер Борис Смолкин выразил соболезнования семье Заворотнюк

Народный артист России Борис Смолкин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. "Огромные соболезнования всем близким и родным. Я больше ничего не могу говорить", – сказал он.

Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. Сообщение о смерти опубликовано в ее личном блоге. Авторы поблагодарили всех, кто поддерживал артистку: долгое время она боролась с раком головного мозга.

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