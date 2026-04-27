Церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым прошла на Троекуровском кладбище

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с телеведущим, продюсером и режиссером Алексеем Пимановым. Известный журналист ушел из жизни 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Проститься с Пимановым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. На мероприятии присутствовали, в частности, первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева и многие другие.

В последний путь известного журналиста проводили аплодисментами.