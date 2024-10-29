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29 октября, 17:30

Туризм

Эксперт рассказал, когда лучше покупать туры на новогодние праздники

Эксперт рассказал, когда лучше покупать туры на новогодние праздники

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Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов рассказал, когда стоит покупать туры на предстоящие новогодние праздники.

Эксперт сообщил, что цены на туры не будут меняться в ближайшее время. В связи с этим нет необходимости покупать туры заранее. Однако при планировании поездки самостоятельно стоит учитывать, что стоимость перелета и проживания сейчас выйдет дешевле.

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