Глава РСТ Уманский предложил ввести туристический сбор для покупателей выездных туров

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Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский выступил с идеей введения сбора с покупателей заграничных туров, который может стать аналогом экспортной пошлины на выездной туризм, передает пресс-служба союза.

Уманский отметил необходимость обновления механизма, обеспечивающего защиту прав туристов в случае прекращения деятельности туроператоров. По его словам, введение единого туристического сбора в государственный фонд с каждого выездного турпродукта может способствовать развитию внутреннего туризма и обеспечению защиты прав потребителей.

Кроме того, глава РСТ обратил внимание на то, что объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет, однако туроператоры не могут получить какие-либо проценты от размещенных денежных средств из-за действующего законодательства.

"А суммы там не маленькие, у крупных туроператоров объем замороженных средств в фонде персональной ответственности приближается к миллиарду рублей. И при всем этом опыт последних банкротств туроператоров показал, что предел возмещения, на который может рассчитывать потребитель, колеблется в диапазоне от 15 до 30% от стоимости тура", – добавил Уманский.

Он добавил, что в этом случае гарантии перед туристами должно взять на себя государство, дивиденды же от средств фонда можно было бы в будущем направить на развитие инфраструктуры внутреннего туризма. По мнению президента РСТ, такой сбор может восприниматься как "своеобразный туристический аналог экспортной пошлины, направленный на развитие внутреннего туризма и обеспечение защиты прав потребителей".

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай планируют ввести туристический налог с 2025 года. Налог будут платить организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей, притом лишь на объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.

При этом на старте размер такого налога будет составлять 1%, не меньше 100 рублей. Однако постепенно его планируют увеличить до 5%. Решение о введении налога и льготах будут принимать муниципалитеты.