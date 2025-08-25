Форма поиска по сайту

25 августа, 08:00

Власти Таиланда разыграют бесплатные авиабилеты для иностранных туристов

Власти Таиланда разыграют бесплатные авиабилеты для иностранных туристов

Власти Таиланда разыграют бесплатные авиабилеты в рамках новой инициативы по развитию внутреннего туризма. Акция охватит 200 тысяч человек.

Билеты позволят отправиться не только в Бангкок и на Пхукет, но и в менее популярные регионы, включая города, входящие в список объектов ЮНЕСКО. Участвовать в программе будут шесть местных авиакомпаний, расходы которым компенсирует государство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляДарья Крамарова

