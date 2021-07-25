Туристы пожаловались на ремонт в центре курортного крымского города

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней собирают удивленные реакции на цены и обслуживание в курортных регионах.

В Крыму, который находится на грани закрытия из-за COVID-19, сейчас жара и много туристов. Забронировано все вплоть до сентября. Однако делать отдых для россиян комфортным там не спешат. В Симеизе, популярном месте рядом с Ялтой, решили провести ремонт на центральной аллее, несмотря на разгар сезона. Как относятся к такому решению туристы – в эфире телеканала Москва 24.

