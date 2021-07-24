В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписания" сообщает "Агентство "Москва".

Больше всего корректировок внесли в расписание Шереметьево, там отменили семь рейсов и задержали четыре.

Шесть рейсов отменили во Внуково, задержали – семь. В Домодедово задержали шесть рейсов и отменили четыре. О причинах не сообщается.

Ранее в Москве также происходили задержки и отмены вылетов самолетов. К примеру, утром 20 июля в столичных аэропортах задержали и отменили почти 50 рейсов. 28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены из-за непогоды.